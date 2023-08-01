Объективных причин для укрепления и ослабления рубля на текущий момент нет, сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

На данный момент рубль находится в стабильном положении. У российской валюты отсутствуют предпосылки как к усилению, так и к ослаблению. Об этом рассказал финансовый эксперт Владимир Григорьев, беседуя с российскими СМИ. Он предположил будущее отечественной валюты.

Специалист считает, что курс будет находиться в пределах 85 за доллар. Аналогичная ситуация и с европейской валютой. Положение на финансовом рынке останется стабильным, если не произойдет важное событие, влияющее на товарные потоки и повышение заработка от экспорта. Курс совершенно не будет меняться, так как уже работаю все факторы, способны повлиять на него.

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Финансовый эксперт подчеркнул, что геополитическая обстановка не единственное, что способно оказать влияние на валюту. К примеру, особое воздействие может иметь ситуация на фронте. Если российские позиции по-прежнему останутся неприступными, рубль только укрепиться.

31 июля доллар впервые преодолел отметку в 92 рубля с 7 июля. Евро же постепенно подбирается к стоимости 102 рублей. Но дальнейшее повышение курса иностранных валют не предвидится.

Перед этим в СМИ обратился Михаил Делягин. Он озвучил возможные последствия от сценария с ослаблением российской национальной валюты. Политик полагает, что это приведет к повышению стоимости всех товарных групп, включая продукты. Возрастет процент нищеты и значительно уменьшится спрос.



