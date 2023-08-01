Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем.

Вскоре состоится 96-я годовщина создания НОАК. Ввиду этого председатель КНР Си Цзиньпин призвал армию повысить свою боеготовность. Подробности предоставлены иностранными СМИ.

Китайский руководитель заявил подобное из-за серьезных обострений взаимоотношений с Тайванем. В сообщении лидера КНР указывается, что НОАК необходимо быть готовой к конфликту в любой момент, поэтому нельзя ослаблять своей боеготовности.

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Политик адресовал своё обращение руководству армии. Он настаивает на том, что НОАК активно развивалась, появлялось инновационное вооружение, а также была разработана новая боевая система. Только так Китаю удастся соответствовать современным тенденциям.

До этого от представителя КНР прозвучало заявление в адрес США. В нем указывается, что помощь острову со стороны Америки лишь продлит агонию Тайваня. Вмешательство Вашингтона не повлияет на вопрос с воссоединением территории. Остров снова станет частью Китая, но со временем.



