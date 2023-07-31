Видео опубликовали на порносайте с заголовком «Сводные студенты катаются на палочках в квиддиче» — чтобы не заметил правообладатель.

В ближайшем будущем Quidditch Champions должна выйти на ПК и консолях. Накануне была опубликована еще одна утечка геймплея. Первая утечка была обнаружена весной этого года, практически сразу после старта закрытого бета-тестирования.

Видеоролик об игре о квиддиче из всемирно известной вселенной «Гарри Поттера» длится 9 минут. Скорее всего, ролик был опубликован одним из участников закрытого тестирования, но это точно не доказано. Запись появилась на YouTube, но ее быстро заблокировали. Правообладатель направил требование избавиться от копий на Reddit.

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Реддиторы оставили копию видеоролика. К всеобщему удивлению она и была размещена в конце июля на сайте Eporner. Ролик опубликован на порносайте с возможностью просмотра с разрешением до 1080p. С момента публикации прошло около суток, но видео не удалили, что вызвало обсуждение в сети.

Пользователи пишут, что благодаря просмотру видео можно узнать о кастомизации любимых героев, оценить геймплейные кадры матча. У геймеров появляется долгожданная возможность проводить атаки по противнику на метле, делать разные финты, ловко уворачиваясь в воздухе от ударов врагов. Можно прицельно бить мячом в ворота.