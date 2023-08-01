Как заявила редакция, девайс «выглядит дёшево» и он их совершенно не впечатлил.

В Digital Foundry раскритиковали портативную PlayStation Project Q. Эксперты считают, что новинка смотрится дешево и довольно примитивно для устройства бренда Sony.

Недавно в Интернете появился ролик с демонстрацией работы Project Q, устройство было представлено в мае 2023 года. Представители Digital Foundry решили прокомментировать утечку в своем подкасте. Обозреватель DF Джон Линнеман заметил, новинка не похожа на предыдущие устройства бренда.

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Он возмущается, Project Q выглядит так, словно к телефону добавили контроллер. Со стороны кажется, что разработчики просто добавили планшет между пластиковой формой. Не понравилось, что нет ни намека на дизайнерские изыски и высокое качество.

Несмотря на очевидные минусы, есть плюсы. Линнеман оценил, что устройство работает под управлением Android. Это означает, что Project Q можно будет «прошить» и улучшить функциональность гаджета.

Другие эксперты разделяют негативный отзыв. Многие считают, что Sony сэкономила на производстве, поэтому дорогостоящее устройство не получилось флагманским. Также существует точка зрения, что ролик оказался фейковым, и Sony не могла представить такой некачественный товар.

По мнению обозревателя Оливера Маккензи, новинка действительно выглядит дешево. Несмотря на это, ее еще рано списывать со счетов, ведь первое впечатление бывает ошибочным. Успех устройства будет зависеть от возможностей по стримингу.