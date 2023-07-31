О ситуации в ЧВК рассказал ее основатель Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает бойцов. Точно неизвестно, на какой срок приостановлена вербовка. Голосовое сообщение руководителя ЧВК было опубликовано в одном из каналов Telegram.

Как утверждает Пригожин, набор в «Вагнер» закрыт. Он дал слово вернуться к нему в момент, когда возникнет такая необходимость. Сейчас же наемники продолжают «работать» в Африке, а часть бойцов расположилась в Белоруссии.

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Вербовка новых солдат приостановлена на неопределенный срок. Имеющиеся центры набора будут закрыты, а новые откроются позже, когда – неизвестно.

Также Пригожин поделился информацией о нынешней деятельности ЧВК «Вагнер». Большая часть наемников перебазировалась в Африку, где продолжают свою прямую деятельность. Значительно меньше кадров расположилось в Белоруссии, где они участвуют в подготовке местных солдат.

Руководитель ЧВК подчеркнул, что на данный момент не планируется проведение масштабных операций, требующих больших людских ресурсов. Нынешнего состава «Вагнера» хватит для исполнения текущих контрактов. Дефицит в личном штате отсутствует несмотря на то, что некоторая часть бойцов по-прежнему отдыхает после ведения затяжных битв.

Пригожин рассказал о своих планах. Сейчас ему предстоит определиться с дальнейшими задачами, которые начинают вырисовываться всё яснее и отчетливее. Предприниматель подчеркнул, что будущие действия ЧВК будут совершаться исключительно во благо России.