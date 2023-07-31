На фото можно увидеть, как выглядит это заграждение. По задумке, подобные конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяжённости.

Ряд прецедентов на Крымском мосту вынудил российское руководство предпринять дополнительные меры по защите конструкции. Ожидая новых атак, власти полуострова, совместно с Москвой, решили выстроить боновое ограждение вокруг моста. Подробности приведены в российском издании Mash.

Данные заграждения используются для защиты от дронов подводного и надводного типа. Украина начала чаще задействовать их, поэтому российскому руководству пришлось в срочном порядке разрабатывать меры противодействия.

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Средства РЭБ не всегда могут поспеть за юркими надводными дронами, а подводные модели и вовсе остаются вне зоны поражения. Боновое ограждение – единственное верное решение в данном случае. Об этом сообщается в российских СМИ.

В издании приводятся фотография с места событий. На изображении видно, что вдоль конструкции организовывают существенное боновое заграждение. Оно станет препятствием для любых судов, проходящих под мостом.

Подобные меры предосторожности приняты после крайней атаки Украины на конструкцию. В результате прецедента погибло несколько гражданских, есть пострадавшая, а дорожное полотно получило существенные повреждения. Ремонт и восстановление обошлись в миллионы рублей.