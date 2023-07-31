Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал о результатах опроса, согласно которому среднестатистический отец в стране уделяет чуть больше получаса детям в день.

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал отечественным СМИ об эпидемии «скрытой безотцовщины», бушующей в России. Об этом стало известно после проведенного общественного исследования.

Опрос показал, что в России присутствует глобальная проблема отцовства. «Папы» есть лишь номинально, не принимают активного участия в жизни ребенка. Чернышов подчеркивает, что отец, в первую очередь, наставник, защитник и друг для своего чада. В нынешних условиях «папа» – это не просто «статус».

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Также он подчеркнул, что общение ребенка с мужчиной является ключевым элементом в воспитании. Отсутствие этого не самым лучшим образом сказывается на характере малыша, а в подростковом возрасте может стать причиной для множества ошибок и конфликтов.

Чернышов поручил своей команде провести опрос. Его суть заключалась в том, чтобы узнать, сколько отцы проводят времени со своими детьми.

И результаты исследования более, чем удручающие. В Москве, к примеру, мужчины уделяют детям чуть больше получаса в день. Порядка 18% «пересекаются» лишь 15 минут в сутки, иногда и меньше. 56% респондентов указали, что слишком заняты домашними или рабочими делами. Четвертая часть опрошенных честно указала на отсутствие навыков организации совместного досуга с ребенком.

Почти 90% мужчин заявили, что желают сблизиться со своими чадом, проводя с ним больше времени. Около половины респондентов указали, что интересные развлечения выходят за рамки имеющегося бюджета.