Свежие фото появились на просторах соцсетей. На них можно увидеть постапокалиптическую разруху – есть несколько старых машин и заброшенное здание.

Вселенная Fallout имеет множество фанатов среди геймера. Тематика постапокалипсиса по-прежнему занимает высокие позиции в перечне любимых жанров большинства игроков. И геймерское комьюнити было радо узнать, что вскоре выйдет сериал по этой вселенной.

реклама

В сети опубликовали новые фото со съемок эпизодов. Над созданием проекта трудится Amazon Studios. На снимках можно узреть локацию, на которой присутствует логотип Vault-Tec Corporation. Также засветился один из актеров, экипированный в униформу, схожую с одеждой Братства Стали.

О примерных сроках появления новинки на экранах пока неизвестно. Если в планы студии не вмешаются внешние обстоятельства, сериал презентуют зрителям уже в этом году. За съемки отвечает режиссер Джонатан Нолан. Среди актеров засветились вполне себе именитые лица, включая Уолтона Гоггинса и Эллу Пернелл.