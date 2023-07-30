«Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой - волк у двери - включая потенциальный конфликт, но, без сомнений климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», — заявил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит угрозы в возможной ядерной войне. Он сравнил её значимость с проблемой перемен климата. Политик подчеркнул, что в данных вопросах отсутствует иерархия. Подробности предоставлены отечественными СМИ.

Блинкен заявил, что рассматривать иерархию в данных случаях неуместно. К примеру, есть проблемы первостепенной важности, к которым относится нынешний украинский конфликт. Другое дело – это вероятности. Ядерная война может и не случиться. Также он подчеркнул, что изменение климата является экзистенциальным вызовом для всей планеты.

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Он утверждает, что потепление, наблюдаемое по всему земному шару, является своеобразным «сигналом» для всех людей. Государствам нельзя сужать своё поле зрения, концентрируясь на вероятностях. Задача руководства страны – оценивать угрозы комплексно.

Ближе к середине июля состоялось выступление Марджори Тейлор Грин. Она утверждает, что передача кассетных боеприпасов Украине – это действие, влекущее за собой череду негативных последствий. С её точки зрения, отправка данного вооружения напрямую провоцирует продолжение конфликта. И разжигает «пламя войны» именно Америка.