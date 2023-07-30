Научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне выразил мнение, что в будущем в НАТО могут блокировать вступление Украины в Альянс из-за территорального спора с РФ из-за Крыма. Об этом пишет издание The Conversation.

Иностранные государства могут отказаться принимать Украину в ряды НАТО даже после того, как нынешний конфликт подойдет к концу. Об этом рассказал Лоик Симоне, изучающий вопросы международных отношений.

Он утверждает, что завершение конфликта не является обязательным гарантом вступления Украины в ряды НАТО. Большинство иностранных государств может быть против того, чтобы страна присоединилась к альянсу.

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С точки зрения эксперта, европейские лидеры не захотят, чтобы Киев был в НАТО. Один из возможных предлогов, которыми они могут манипулировать – это Крым, находящийся под контролем РФ. Специалист уверен, что Россия сохранит полуостров в собственном распоряжении. Статус Крыма не будет изменен.

Также Украине уже сейчас выдвинули целый ряд требований. Во-первых, ей нужно завершить нынешний конфликт, во-вторых, разобраться с приграничными вопросами. Ещё Киеву потребуется инициировать различные реформы, чтобы присоединиться к НАТО.