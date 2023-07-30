Берлин должен "немедленно" предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявил депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

В Германии начали резко поддерживать идею того, чтобы передать в распоряжение Киева дальнобойные ракеты Taurus. Согласно мнению оппозиции, снаряды должны быть включены в ближайшие пакеты военной помощи.

Согласно материалам местного СМИ, политики и различные чиновники начали «давить» на немецкое руководство, пытаясь добиться передачи Украине дальнобойных ракет. Но данный вопрос не является таким простым.

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Родерих Кизеветтер, являющийся депутатом Бундестага, заявил, что Украине в срочном порядке должны предоставить больше танков, средства, позволяющие проводить разминирование, боеприпасы для артиллерии, а также дальнобойные ракеты Taurus.

Он подчеркнул, что в распоряжении Бундесвера есть порядка 600 подобных систем. Из них 75% находятся в неработоспособном состоянии, но это не помешает произвести модернизацию, чтобы после отправить их Киеву.

С точки зрения Кизеветтера, руководству Германии попросту недостает политической воли. Чем дольше правительство будет тянуть с ответом, тем выше шанс усугубления положения ВСУ.

Политик подчеркнул, что проигрыш Украины будет обозначать переход войны на европейские страны. Конфликт может затронуть Польшу, Румынию и другие близлежащие государства.