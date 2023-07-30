16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО — сказано в сообщении

Сегодня ночью Киев в очередной раз попытался атаковать Крымский полуостров. Как утверждает МО РФ, в ночь с 29 на 30 июля украинские силы запустили 25 беспилотников. Все дроны были устремлены на объекты, расположенные в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО полуострова, оставшиеся поразили при помощи РЭБ.

Как утверждают в ведомстве, в результате атаки никто не пострадал, отсутствуют разрушения.

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Киевский режим не оставляет надежд нанести ущерб инфраструктуре Крыма, поэтому проводит атаки одна за одна. Сегодняшней ночью состоялась новая попытка, но её удалось успешно предотвратить.

Всего на территорию полуострова летело 25 БПЛА. 16 из них сбили местные системы ПВО, оставшиеся беспилотники были поражены РЭБ. Устройства, вышедшие из строя, упали в акваторию Черного моря, а также мыс Тарханкут.

Это уже далеко не первое нападение на полуостров за июль. Перед этим украинская сторона атаковала мост, что привело к жертвам и значительным разрушениям дорожного полотна.