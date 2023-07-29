По его данным, как только украинские силы пересекают серую зону, чтобы переходить в наступление, их накрывает российская артиллерия. В результате за последнее время ВСУ не достигли ничего. Наоборот, только понесли большие потери.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в одном из своих новых интервью, затронул тему отступления ВСУ. Он рассказал, что одной из причин отхода с позиций стало применение Россией планирующих авиабомб, а также ТОС «Солнцепек».

Данное вооружение относится к тяжелому, а также «работающему» по площади. В результате его применения украинские бойцы получают множество ранений, вынужденно уходя с позиций.

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Риттер считает, что ВСУ не имеют возможности продвинуться дальше по фронту. Россия надежно удерживает рубежи обороны. Как только украинские бойцы пересекают серую зону, по ним начинает усиленно работать артиллерия. Разведчик подчеркнул, что подобные попытки штурма стали причиной гибели множество солдат ВСУ.

ТОС «Солнцепек» является мощным вооружением с колоссальным наступательным потенциалом. Российские войска уже не впервые применяют его в зоне СВО. Перед этим удалось уничтожить один из опорных пунктов ВСУ в направлении Красного Лимана. Для поражения использовали «Солнцепек».