Эксперт в области кибербезопасности из компании ESET, Джейк Мур, обнаружил тревожную проблему, связанную с безопасностью аккаунтов в одном из самых популярных мессенджеров - WhatsApp.

Джейк Мур, занимающийся вопросами кибербезопасности, рассказал, что с популярным мессенджером WhatsApp не все так хорошо. Специалист сообщил, что деактивация аккаунта может быть осуществлена сервисом без уведомления его владельца. Подробности изложены в личных социальных сетях эксперта.

Мур узнал, что можно без труда «отключить» любой аккаунт в мессенджере, если попросить об этом службу поддержки сервиса через письмо. Никаких дополнительных проверок проводиться не будет, достаточно лишь знать номер телефона, на который зарегистрирован профиль. Служба поддержки просто «отключит» аккаунт, не задаваясь вопросом, кто написал данное сообщение.

реклама

Для восстановления профиля достаточно зайти в приложение и ввести номер, на который он был зарегистрирован.

Под деактивацией подразумевается временная остановка работы аккаунта. Мера актуальна для случаев, к примеру, когда человек потерял устройство. Деактивация работает один месяц. Если по истечении срока пользователь не зайдет в аккаунт, его удалят.

Перед этим в СМИ поступила информация о том, что мошенники крадут личные сведения россиян с использованием чат-ботов в мессенджере. Полученную информацию злоумышленники применяют для обзвонов или рассылок.