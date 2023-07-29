Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
NYT: Илон Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink рядом с Крымом для запуска дрона
Кроме того, Маск отключал украинским доступ к Starlink в связи с неуплатой. Так, в конце 2022 года на территории страны перестали работать около 1300 спутниковых терминалов компании, так как по ним не была произведена ежемесячная оплата в размере $2,5 тысяч за каждый.

реклама

Американский миллиардер Илон Маск достаточно многое сделал для украинской армии. К примеру, он обеспечил её доступом к сети Starlink, позволяющей использовать дроны. Но Маск не всегда готов пойти навстречу в вопросах содействия. О подобной ситуации проинформировано американское издательство NYT.

реклама

Миллиардер отказал украинской армии в предоставлении доступа к сети вблизи Крымского полуострова. Согласно информации издания, ВСУ хотели воспользоваться интернетом, чтобы совершить очередное нападение с применением дрона. Украинские солдаты намеревались поразить российские корабли, стоящие в Черном море.

Также изданию стало известно, что Маск несколько раз отключал Starlink на Украине, так как государство несвоевременно платило за пользование сетью.

В этом же месяца российским военным удалось поразить украинский пункт, с которого управляли беспилотниками, а также станцию Starlink, принадлежащую ВСУ. Он располагался вблизи населенного пункта Никольское.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #всу #starlink #крым #всу starlink
Источник: lenta.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Боец ВС РФ с близкого расстояния в 40 метров заставил остановиться шведский БМП CV-90 ВСУ [видео]
5
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
1
В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина
6
Нейросеть показала, как бы выглядели "Смешарики", будь они "Вагнерами"
9
В сети появились видео танкового боя на Запорожском направлении
4
СК РФ возбудил уголовное дело о совершённом Украиной теракте в Таганроге, МИД РФ заявил о праве России на жёсткие ответные меры
4
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
5
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
11
МАГАТЭ зафиксировало взрывы возле Запорожской АЭС, заявляет глава Госатомрегулирования Украины
2
Samsung уменьшила качество записи видео 8K на Galaxy S23
2
В Польше началась постройка первого разведывательного корабля
1
Список трофеев ВС РФ пополнился еще одним танком AMX-10RCR
1
Десятки МБП Bradley и танков Leopard 2 брошены ВСУ, а эвакуация не производится неделями
+
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
+
В Linux откажутся от привычного расположения окон, перейдя на автоматическую мозаичную компоновку
9
AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
1
Как продлить жизнь аккумулятору ноутбука и смартфона
3
Чтобы купить чипы ИИ H100 и A100 в Китае, нужно отдать до $70 000 и иметь связи с Дженсеном Хуангом
2
В Беларуси заметили 13-ю колонну ЧВК "Вагнер" - военная техника с украинским номером на машине
4
Inno3D выпускает однослотовые карты RTX 4090 с жидкостным охлаждением
+

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
5
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
80
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
24
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
14
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
2
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1

Сейчас обсуждают

Арсений Не-Аноним
22:19
Ну и по выводам 1) Про запас брать не стоит, ибо сейчас производители пытаются максимально снизить энергопотребление. Сравните 4070 и 3080 по производительности и по потреблению. Даже для 7600х и 407...
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
Raf Kep
22:16
сраной рекламой все обосрали
FT: ВСУ в качестве боеприпасов для своих РСЗО используют захваченные у КНДР снаряды
Серж Диезз
22:16
Знаменитая амудешная «энергоэффективностиь»
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Obscury
22:15
В смысле чем платить? Первое место в Африке по ВВП и 24-ое в мире. Член ОПЕК.
Нигерия задумалась о закупке российских перспективных истребителей Су-75
Серж Диезз
22:15
не забывай маленький нюанс) Ты не в калифорнии живешь, а в России с копеечными ресурсами) и опять же, тут только игры, интел в покое жрет в 3 раза меньше)
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
22:11
только сравнивают не бастардов с асиками) В итоге 7800х3д сильно цоцет по средней производительности, имеет +12 кадров к i5, при этом стоя почти в два раза дороже и сливая в остальных задачах))) И да ...
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Shatun29
22:10
Возможно. Когда ты в любой момент можешь погуглить необходимую инфу то в голове не задерживается и перестали ценить знания. Доступность информации должна помогать, а не отменять необходимость знать. С...
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
Пузо
22:09
Боже мой, какой бред... Боевые шарики головного мозга.
Экипаж российского танка уничтожил колонну из 2 танков и 5 МБП ВСУ при поддержке артиллерии (видео)
Евгений Васютин
22:08
видимо вопрос состоит в том, что у консоли есть два режима работы и 4 террафлопса указаны для максимального варианта. а в портативе она будет заметно слабее
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
От LoL до KeK один шаг
22:07
Не забывай один маленький нюанс - энергопотребление на дистанции играет важную роль)) Как пример:
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем