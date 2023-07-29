Кроме того, Маск отключал украинским доступ к Starlink в связи с неуплатой. Так, в конце 2022 года на территории страны перестали работать около 1300 спутниковых терминалов компании, так как по ним не была произведена ежемесячная оплата в размере $2,5 тысяч за каждый.

Американский миллиардер Илон Маск достаточно многое сделал для украинской армии. К примеру, он обеспечил её доступом к сети Starlink, позволяющей использовать дроны. Но Маск не всегда готов пойти навстречу в вопросах содействия. О подобной ситуации проинформировано американское издательство NYT.

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Миллиардер отказал украинской армии в предоставлении доступа к сети вблизи Крымского полуострова. Согласно информации издания, ВСУ хотели воспользоваться интернетом, чтобы совершить очередное нападение с применением дрона. Украинские солдаты намеревались поразить российские корабли, стоящие в Черном море.

Также изданию стало известно, что Маск несколько раз отключал Starlink на Украине, так как государство несвоевременно платило за пользование сетью.

В этом же месяца российским военным удалось поразить украинский пункт, с которого управляли беспилотниками, а также станцию Starlink, принадлежащую ВСУ. Он располагался вблизи населенного пункта Никольское.