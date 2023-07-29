Федерация американских ученых сообщила, что на территории 465-й ракетной бригады в Осиповичах завершено строительство ангаров для ракетных пусковых установок "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. Он находится рядом с лагерем ЧВК "Вагнер".

Федерация американских ученых обнаружила беспокоящий их объект, расположенный на территории Белоруссии. В РБ завершили возводить ангары для ракетных пусковых установок «Искандер», которые могут нести на себе ядерное вооружение. Постройки располагаются в непосредственной близости с лагерем ЧВК «Вагнер».

Данные были подтверждены при помощи снимков со спутника. Как утверждают иностранные ученые, к возведению комплекса приступили ещё осенью прошлого года, завершив совсем недавно.

реклама

На фотографиях, сделанных спутником Maxar 4 июля нынешнего года, можно заметить 4 возведенные пусковые установки «Искандер», готовые к эксплуатации, а также две машины поддержки с меньшим размером, расположенными вне гаражей. Зарубежных ученых «напрягает» то, что отсек, где хранятся ракеты, является открытым.

Неподалеку от объекта располагается Осиповичский полигон. Расстояние составляет всего 7 км. Также рядом с ним находится склад оружия, где, предположительно, совершенствуют хранилище, предназначенное для ядерных снарядов.

Палаточный лагерь бойцов ЧВК «Вагнер» расположился на расстоянии 16,5 км от объекта. В данной области сосредоточены огромные наступательные силы.