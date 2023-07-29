«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — утверждает начальник пресс-центра группировки «Днепр».

МО РФ сообщило о поражении российской артиллерией украинских диверсантов в Херсонской области. Подробности были предоставлены ведомству майором Романом Кодряном, руководящим пресс-службой группировки «Днепр».

Он подчеркнул, что российскому подразделению удалось поразить артиллерийским обстрелом небольшой отряд диверсантов, пытавшийся прорваться через поселок Садовый.

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Наличие солдат ВСУ определили при помощи воздушной разведки. Как только координаты были подтверждены, российские военные поразили артиллерией пункт дислокации украинских бойцов.

Также на данном направлении поразили ещё несколько отрядов противника. Украинские бойцы базировались вблизи населенных пунктов Антоновка и Широкая Балка.

Перед этим в СМИ поступило ещё одно сообщение о пострадавших. В Херсонской области под вражеский обстрел попала машина скорой помощи. Пострадавшие отсутствуют, за исключением фельдшера, получившего ранения средней степени тяжести.