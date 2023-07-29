По информации The Wall Street Journal, телефонный разговор, на котором настаивал турецкий лидер, пока не состоялся. Официальные лица Турции продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.

Накануне Путин проигнорировал Эрдогана, который хотел провести переговоры по зерновой сделке. Президент Турции настаивал на телефонном звонке российскому лидеру, однако диалог политиков не состоялся.

Дипломатические источники сообщают журналистам, официальные лица Турции все еще настаивают на диалоге с руководством России. По словам Гулру Гезер, работавшей в турецком посольстве в России, Путин уже не доверяет Эрдогану, как делал это раньше. Исходя из ее слов, Кремль действительно поставил под сомнение «образ мышления» президента Турции.

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С мнением экс-дипломата согласны многие эксперты, ведь обычно Владимир Владимирович не игнорирует лидеров других государств. Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский говорил, РФ не против сделки, но она может возобновиться, если Запад согласится выполнить ряд условий. Если они не будут выполнены, соответственно, ни о какой сделке не может быть и речи.