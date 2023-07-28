Он отметил, что суверенитет Украины практически потерян.

Зарубежная поддержка – это то, что позволяет Украине поддерживать её существование, а также является залогом обеспечения обороноспособности ВСУ. Об этом рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время эфира.

С точки зрения политика, от Украины ничего не осталось. Государство полностью утратило свою самостоятельность, живя исключительно за счёт внешней финансовой поддержки. Промышленность попросту остановилась. Большинство граждан осталось без работы, а те, кто продолжает трудиться, дожидаются зарплат месяцами. У Украины попросту нет финансов для покрытия нужд своей армии. Этим занимаются иностранные государства.

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С точки зрения эксперта, ведение боевых действий возможно при условии наличия собственных ресурсов. Вооружение не стоит на месте, его требуется развивать, чтобы сохранять обороноспособность. И это вновь сопровождается всё большими тратами.

Орбан с уверенностью заявляет, что «Украина» жива исключительно благодаря зарубежному финансированию. Если Киев лишится поддержки Европы, то не сможет самостоятельно продолжить конфликт. Ресурсы и снабжение для армии закончатся очень быстро.

Перед этим в СМИ поступило заявление от американского и итальянского руководства. Лидеры государств указали, что будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не перестанет нуждаться в финансировании и пакетах военной помощи, что в очередной раз доказывает несостоятельность Киева.