Также сообщается, что в деле появился новый обвиняемый. Его зовут Карлос Де Оливейра, и ему вменяют попытку уничтожения записей с камер видеонаблюдения вместе с другим фигурантом – Уолтером Наутой.

Бывший американский президент Дональд Трамп вновь привлек внимание суда. Ему предъявили два новых обвинения. В этот раз Трамп «провинился» в уничтожении записей с камер наблюдения, расположенных в поместье чиновника в Мар-а-Лаго. Подробности удалось узнать из документов, представленных в суде в четверг.

Как утверждают «вскрывшиеся» бумаги, Трамп действовал не один. В «злодеянии» ему помогал собственный помощник Уолт Наута, а также ещё один сотрудник. Трамп, действуя осознанно, пытался подбить другого человека на то, чтобы видоизменить записи. Это стало бы подспорьем для дальнейшего судебного разбирательства.

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Согласно этому, ответчики попросили четвертого сотрудника бывшего президента удалить отснятый на камерах наблюдения материал в поместье Мар-а-Лаго. Видео не должно было попасть к большому жюри. На этом обвинение завершается.

Нынешнее положение Трампа далеко от завидного. Он и ранее столкнулся с судебными обвинениями, их список продолжает только пополняться. До этого бывшего американского руководителя обвиняли в несоответствующем хранении документации. Количество предъявленных претензий составило четыре десятка. Сам Трамп отказывается признавать свою вину.