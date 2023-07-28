Первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

США поделились планами о предстоящих пакетах военной помощи Украине. Уже осенью этого года Вашингтон может начать передавать Киеву танки Abrams, американского производства. Об этом сообщили в зарубежных СМИ, приведя ссылку на источники.

Руководство Америки приняло решение направить небольшую партию техники в ФРГ, чтобы модернизировать её. Как только немцы завершат работу над бронированными единицами, их передадут в распоряжение Украины.

реклама

Для использования этих танков не хватит стандартных навыков. Abrams отличается от остальной техники, поставляемой Украине, поэтому сейчас за рубежом проводятся тренировки военнослужащих ВСУ. В планы руководства США входит завершение обучения уже к концу августа.

Сейчас порядка двух сотен украинских военных учатся управлению. Для этих целей используются тренировочные танки. Общий срок тренировки составляет 3 месяца, ВСУ осталось обучаться ещё 9 недель. Как только бойцы будут готовы, танки передадут в распоряжение Украины.