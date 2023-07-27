Capcom - один из крупнейших мировых издателей игр, создавший множество культовых франшиз, таких как Resident Evil и Devil May Cry. Помимо своего положения на мировом игровом рынке, Capcom входит в число крупнейших японских компаний.

Capcom, бесспорно, крупнейшее японское издательство. Компания подарила миру множество шедевров, пройдя долгий путь. Аналитики опубликовали интересные данные об издательстве. Его акции подорожали ровно в 12 раз за десять лет. Другие японские компании даже и близко не подошли к таким результатам.

Согласно мнениям экспертов, повышение стоимости обуславливается продажами ранее выпущенных игр, работой с рынками, своевременное удовлетворение нужд потребителей, выпуск целевой продукции. Также издательство быстрее делает релизы консольных хитов на ПК.

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Специалисты отметили и другой момент – компания сотрудничает с большим количеством стран. Её продукция реализуется в 230 государствах. Данный показатель является наиболее высоким, если сравнивать с другими японскими компаниями.