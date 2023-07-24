Удары беспилотников по двум нежилым зданиям зафиксированы в Москве около 04:00 мск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Утром 24 июля на российскую столицу совершили новую атаку с использованием БПЛА. Информация была подтверждена мэром Москвы Сергея Собянина. Он указал, что удары нанесены по двум зданиям нежилого типа, нанесенный ущерб незначительный, отсутствуют пострадавшие лица среди гражданского населения. На месте происшествия работают специалисты.

Киев регулярно пытается нанести удары по Москве при помощи дронов. Ранее состоялось ещё две атаки. Часть аппаратов уничтожается системами ПВО, оставшиеся БПЛА подавляются РЭБ.

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Сегодняшнее происшествие произошло около 04:00 утра. Граждане начали активно публиковать информацию о взрыве возле проспекта Лихачева. Уже через пару минут состоялся второй удар, нанесенный в район Комсомольского проспекта.

Согласно кадрам, опубликованным в Сети, первый беспилотник врезался в высотное здание. В нем располагается строительный гипермаркет. Совсем недалеко от него находится комплекс «Парк Легенд». Это целая ячейка инфраструктуры, удар по которой вызвал бы существенный ущерб.

Точное место приземления второго БПЛА отследить не удалось. Местные жители слышали звук беспилотника, а после прозвучал взрыв. Далее последовал целый град сообщений о разбитых окнах в магазинах и жилых помещениях.

В МО РФ озвучили собственное отношение к произошедшему. Согласно заявлению представителей ведомства, данный акт приравнивается к террористическому. БПЛА преждевременно удалось засечь и подавить с помощью РЭБ, поэтому они рухнули ранее, не достигнув обозначенных целей. В ходе украинской атаки отсутствуют пострадавшие или жертвы.

Ранее Минобороны России заявило, что ночью 24 июля 17 украинских БПЛА попытались атаковать Крым.