В результате было уничтожено большое число польских и немецких наемников. По данным военного ведомства, удар был нанесен 6 июля.

Российские войска, при помощи высокоточного оружия с большой дальностью, ударили по академии сухопутных войск ВСУ во Львове. СМИ узнали подробности непосредственно от МО РФ.

Атака прошла ещё 6 июля. Результатом действий российской армии стало уничтожение зарубежных наемников, включая граждан Германии и Польши.

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В МО подчеркнули, что с первых дней СВО общее количество уничтоженных иностранных наемников перевалило за 5 000 человек. Ещё столько же предпочли покинуть Украину, не желая вступать в конфликт с российской армией.

Перед этим состоялось обращение президента РФ Владимира Путина в СМИ. Он подчеркнул, что украинская армия, в ходе проводимого контрнаступления, несет огромные потери, которые скрываются от собственных граждан.