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Платформа Fjord Foundry успешно завершила посевной раунд финансирования, привлекая для развития проекта сумму в размере $4,3 млн при активном участии венчурных инвесторов, включая Lemniscap, Mechanism Cap, Zee Prime Cap, Castle Capital, а также известных "ангелов". Это событие отмечено как значимый шаг в обеспечении справедливости и прозрачности в сфере криптовалютных инвестиций.
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Fjord Foundry, ориентированная на формирование сообщества, представляет собой инновационную платформу, объединяющую стартапы и потенциальных спонсоров. Основная задача платформы - предоставить равные возможности доступа к финансированию как для разработчиков, так и для инвесторов, минимизируя риск манипуляций и обеспечивая прозрачность в процессе.
Метод продажи токенов, известный как пул начальной загрузки ликвидности (LBP), представляет собой инновационный подход к запуску новых цифровых активов. Он основан на принципе постепенного снижения цены токенов, что предотвращает вмешательство крупных инвесторов и обеспечивает возможность всем участникам покупать активы по справедливой цене.
Этот подход стимулирует развитие более справедливой и инклюзивной среды для распределения цифровых активов, что делает платформу Fjord Foundry одним из ключевых участников в мире криптовалютных инвестиций.