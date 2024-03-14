Платформа для продажи токенов Fjord Foundry привлекла $4,3 млн в посевном раунде под руководством Lemniscap при участии Mechanism Cap, Zee Prime Cap, Castle Capital и известных «ангелов»

Платформа Fjord Foundry успешно завершила посевной раунд финансирования, привлекая для развития проекта сумму в размере $4,3 млн при активном участии венчурных инвесторов, включая Lemniscap, Mechanism Cap, Zee Prime Cap, Castle Capital, а также известных "ангелов". Это событие отмечено как значимый шаг в обеспечении справедливости и прозрачности в сфере криптовалютных инвестиций.

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Fjord Foundry, ориентированная на формирование сообщества, представляет собой инновационную платформу, объединяющую стартапы и потенциальных спонсоров. Основная задача платформы - предоставить равные возможности доступа к финансированию как для разработчиков, так и для инвесторов, минимизируя риск манипуляций и обеспечивая прозрачность в процессе.

Метод продажи токенов, известный как пул начальной загрузки ликвидности (LBP), представляет собой инновационный подход к запуску новых цифровых активов. Он основан на принципе постепенного снижения цены токенов, что предотвращает вмешательство крупных инвесторов и обеспечивает возможность всем участникам покупать активы по справедливой цене.

Этот подход стимулирует развитие более справедливой и инклюзивной среды для распределения цифровых активов, что делает платформу Fjord Foundry одним из ключевых участников в мире криптовалютных инвестиций.