С 5 по 6 марта 2024 года курс jeo boden (BODEN) вырос на более чем 3100%, согласно CoinMarketCap

С 5 по 6 марта 2024 года курс криптовалюты BODEN, связанной с Джо Байденом, вырос на 3100%, в то время как цена TRUMP, ассоциируемой с Дональдом Трампом, упала на 12,6%. BODEN был запущен в начале марта 2024 года и торгуется по цене $0,038, по сравнению с начальной ценой $0,002. Несмотря на рост BODEN, курс TRUMP снизился с $10,9 до $7,6. Обе криптовалюты не имеют прямого отношения к политикам. Ранее сообщалось, что портфель криптовалюты TRUMP Дональда Трампа увеличил свою стоимость до $4 млн, полученных им в августе 2023 года.

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Подобные колебания цен на криптовалюты, связанные с известными личностями или проектами, встречаются довольно часто. К примеру, цена криптовалюты NEURALINK выросла на 37,4% после представления Илоном Маском первых успехов его компании в области имплантации чипов человеку.