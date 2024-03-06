На криптовалютной бирже Binance скоро стартует новый проект под названием Aevo. Этот проект представляет собой децентрализованную биржу (DEX), предназначенную для торговли криптодеривативами. Пользователи смогут начать участвовать в программе добычи монет AEVO, используя токены Binance BNB и стейблкоины FDUSD.

Программа добычи монет AEVO будет продолжаться пять дней, после чего токен будет листингован на бирже Binance. AEVO будет доступен для торговли в парах с биткоином, BNB, стейблкоинами USDT и FDUSD, а также турецкой лирой.

AEVO будет помечен как проект с высокой волатильностью, что означает риски для инвесторов. Для доступа к торговле токенами AEVO пользователи должны будут проходить тесты каждые 90 дней.

Общее количество монет AEVO составит 1 миллиард, и начальное предложение на рынке составит 110 миллионов монет. В программе добычи монет Binance выделено 4,5% или 45 миллионов монет.

Участие в программе добычи монет будет недоступно для жителей некоторых стран и регионов, включая США, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Нидерланды, Беларусь и Крым.

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AEVO ориентирована на опционы и бессрочную торговлю и работает на собственной сети второго уровня (L2), основанной на блокчейне Ethereum и архитектуре OP Stack от разработчиков блокчейна Optimism.

Токен AEVO соответствует стандарту ERC20 и используется для управления проектом в рамках децентрализованной автономной организации (DAO), а также для добычи. Пользователи, блокирующие монеты для добычи, получают скидки на комиссии за торговлю на бирже, а также дополнительные награды в бонусной программе для трейдеров.

Проект AEVO привлек 16,6 миллионов долларов инвестиций за три раунда финансирования.