Стоимость мем-монета Dogwifhat (WIF) за последние 12 часов увеличилась на более чем 100%, достигнув отметки в 2 доллара с исходной цены в 1 доллар. Этот рост привел к достижению рекордных показателей.

После трех месяцев с момента ее запуска рыночная капитализация мем-криптовалюты Dogwifhat (WIF) превысила 2 миллиарда долларов.

Инвесторы, известные как "киты", быстро реагировали на снижение цен на Dogwifhat, используя возможность для закупки WIF по выгодным ценам. Аналитическая платформа Lookonchain отметила значительные объемы покупок от этих инвесторов.

Один из криптокитов (адрес кошелька 87Hnwj) потратил 5 миллионов долларов на приобретение 2,97 миллионов WIF по средней цене $1,69. Другой криптокит с кошельком GjRacG инвестировал 1,93 миллиона долларов в 1,15 миллиона WIF, приобретая их по средней цене около $1,67 за токен. Эта активность свидетельствует о росте интереса к активу.

Запуск WIF в конце 2023 года привлек внимание криптосообщества. Мем-монета Dogwifhat стала первым крупным мемкоином, преодолевшим отметку в 1 доллар. Это достижение уникально, учитывая предыдущие мемкоины, такие как Dogecoin (DOGE) или Shiba Inu (SHIB), которые никогда не достигали цены в 1 доллар.

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Решение о листинге WIF на бирже Binance сыграло ключевую роль в росте его котировок в начале текущего месяца. Листинг привлек большой интерес: в первый день Binance провела сделки с Dogwifhat на сумму более 200 миллионов долларов. Ожидание дополнительных листингов и популярность среди розничных инвесторов способствовали росту цены на WIF.

Несмотря на последние события на рынке, в результате которых были ликвидированы позиции на общую сумму более 1 миллиарда долларов, WIF быстро восстановилась и превзошла своих конкурентов.

Некоторые критики высказывают сомнения в полезности мем-монет и обращают внимание на их высокую волатильность. Также поднимается вопрос об анонимности их разработчиков, опасения относительно возможного манипулирования рынком и мошенничества. Однако сторонники мемкоинов, такие как Whalefud Capital, утверждают, что мем-монеты предлагают уникальное ценностное предложение.

"Mем-монетам не требуются сложные функциональности, чтобы привлекать внимание. Здесь важна только сила мемов и поддержка со стороны сообщества, которое ценит юмор. В то время как утилитарные монеты часто обещают полезность, но в конечном итоге оказываются ненужными или непопулярными, заставляя инвесторов избавляться от своих токенов", - отметил Whalefud Capital.