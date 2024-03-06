Крипторынок ликует, биткоин обновил многолетний максимум, и влияние этих настроений можно заметить и по цене Polygon (MATIC), которая выросла более чем на 57% за последний месяц

Криптовалютный рынок радуется: биткоин достигает новых высот, вызывая оптимизм среди инвесторов. На фоне этой радостной атмосферы цена альткоина Polygon (MATIC) стремительно увеличивается, поднявшись на 57% за последний месяц.

реклама

Несмотря на общий рост, Polygon сталкивается с потенциальной угрозой от своих инвесторов, которые могут начать продавать MATIC.

За последний месяц цена MATIC значительно выросла, достигнув отметки $1,12. В феврале альткоин столкнулся с сопротивлением, но благодаря поддержке инвесторов продолжил свой ралли, достигнув 11-месячного максимума.

Тем не менее, инвесторы могут вызвать падение цены, увеличив предложение токена на биржах на 100 млн MATIC за последние 12 дней.

Обычно увеличение биржевого предложения может указывать на намерение инвесторов продать актив. Повышение концентрации коротких трейдеров, держащих MATIC менее месяца, также может угрожать дальнейшему росту цен.

Прогнозы для MATIC зависят от динамики биткоина. Цена MATIC приближается к критическому уровню сопротивления $1,18. Этот уровень может стать отправной точкой для дальнейшего роста выше $1,20.

В понедельник биткоин достиг нового годового максимума $68 359. Положительная корреляция между MATIC и BTC (0,9) позволяет предположить, что MATIC может последовать за биткоином в его ралли.

В случае дальнейшего роста цены MATIC, уровень сопротивления $1,18 может стать поддержкой. Однако, в случае неудачи в преодолении этого уровня, цена может вернуться к $1,05 и даже упасть до $0,95.