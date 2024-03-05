Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — сообщила о запуске инструмента восстановления активов

Компания Tether, известная как эмитент стейблкоина USDT, объявила о запуске инновационного инструмента для восстановления активов. Этот шаг направлен на обеспечение надежности блокчейна и защиты интересов пользователей.

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Суть инструмента заключается в возможности переноса USDT между различными блокчейнами в случае возникновения неполадок в одной из сетей. Таким образом, держатели активов смогут сохранить доступ к своим средствам даже в случае технических сбоев.

Процесс миграции активов будет доступен через удобный интерфейс или специальные инструменты командной строки. Кроме того, компания поддерживает ряд браузерных кошельков и устройств Ledger и Trezor.

Это решение пришло на фоне растущего спроса на стейблкоин USDT в различных сетях. Компания Tether разработала стратегию управления рисками, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к активам в любых обстоятельствах.

4 марта 2024 года капитализация USDT превысила отметку в $100 млрд, установив новый рекорд. По словам аналитиков из JPMorgan, такое доминирование USDT может повлиять на крипторынок, поскольку стабильность и соответствие нормативным требованиям ставятся под сомнение.