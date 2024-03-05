В РФ около 6 млн активных криптовалютных трейдеров, а средний оборот их операций составляет $8000 в месяц

В России насчитывается около 6 миллионов активных трейдеров криптовалютами. Средний объем их торговых операций составляет 8000 долларов в месяц. Об этом сообщил Антон Торопцев, региональный директор биржи CommEX в России и СНГ, на мероприятии Global Vision Summit в Москве.

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По его данным, при комиссии от 0,02% до 0,1% и среднем месячном чеке на трейдера в размере 8000 долларов, общий доход криптобирж, работающих с российскими пользователями, может достигать 25 миллионов долларов в месяц или около 30 миллиардов рублей в год.

Однако Евгения Бурова, директор по маркетингу криптобиржи Garantex, не согласна с этой оценкой. По ее подсчетам, ежемесячный объем торгов криптовалютами на российском рынке на биржах с KYC/AML-процедурами составляет около 250 миллиардов рублей.

Торопцев предполагает, что регуляторное давление на крупные централизованные криптобиржи возрастет, что может привести к разделению рынка по регионам.

Некоторые пользователи могут перейти на децентрализованные биржи (DEX), однако на данный момент они представляют собой непонятный для широкой аудитории "сырой продукт", отмечает Торопцев.

Напомним, Центральный банк России оценил объем операций с биткоином во втором и третьем кварталах 2023 года в размере 1,68 триллиона рублей.

С января 2024 года российские пользователи стали самыми активными посетителями криптовалютной биржи Bybit. На них приходится 23% трафика. Активность россиян также отмечена на платформах MEXC (19% трафика), Bitget (11%) и HTX (10%).