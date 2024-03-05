Биткойн стремится к максимуму.

Курс биткойна достиг отметки в $66 тысяч впервые с ноября 2021 года. В прошлый раз, исторический максимум составил почти $69 тысяч. За первые месяцы 2024 года цена на криптовалюту выросла более чем наполовину. Значительный рост произошел в последние недели, когда объем торгов в биткойн-ETF значительно увеличился после одобрения запуска актива американской комиссией по ценным бумагам и биржам.

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Что касается дальнейших перспектив курса биткойна, основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин отмечает текущий "бычий" цикл и экстремальную жадность на рынке. Он предполагает, что исторический максимум может быть обновлен в ближайшее время, но долгосрочные перспективы остаются неопределенными.

Никита Зуборев, старший аналитик Bestchange.ru, указывает на то, что курс биткойна в начале 2024 года составлял около $35 тысяч, что в два раза меньше текущих значений. Он полагает, что в перспективе курс может вернуться к этой отметке в течение полугода. Рост курса, по его мнению, связан с активными покупками биткойна со стороны институциональных инвесторов и ожиданиями от халвинга, который произойдет в апреле.

Всего за последнюю неделю криптовалюта прибавила в стоимости около 25%, следует из данных Coindesk.