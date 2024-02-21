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Центральный банк Гонконга опубликовал руководство для компаний, занимающихся хранением цифровых активов. Теперь фирмы обязаны хранить активы клиентов отдельно от своих собственных активов. Эти новые требования призваны защитить интересы клиентов в случае финансовых проблем компаний.
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Руководство также включает проведение оценки рисков и разработку политики по их управлению, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу сектора хранения цифровых активов. После недавних проблем с криптовалютными платформами, власти решили ужесточить правила для защиты клиентов от потери активов из-за кражи, мошенничества или других финансовых рисков.