Ой, полным-полна моя коробушка!

Центральный банк Гонконга опубликовал руководство для компаний, занимающихся хранением цифровых активов. Теперь фирмы обязаны хранить активы клиентов отдельно от своих собственных активов. Эти новые требования призваны защитить интересы клиентов в случае финансовых проблем компаний.

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Руководство также включает проведение оценки рисков и разработку политики по их управлению, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу сектора хранения цифровых активов. После недавних проблем с криптовалютными платформами, власти решили ужесточить правила для защиты клиентов от потери активов из-за кражи, мошенничества или других финансовых рисков.