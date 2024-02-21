20 февраля создатель платформы Robonomics Сергей Лоншаков сжег 7 млн XRT стоимостью $50 млн

В 2019 году после выпуска первой версии смарт-контрактов Robonomics 1.0 было заблокировано значительное количество активов. Основной держатель токенов, голландский аукционный контракт, владевший 70% от общего числа эмитированных токенов, задумывался как инструмент для переоценки проекта на сети Ethereum. Однако из-за общего падения криптовалютного рынка, этот план не удалось реализовать.

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До появления DeFi в 2021-2022 годах, голландский аукционный контракт оставался бездействующим.

В это время команда разработчиков активно работала над созданием облачной платформы для интернета вещей на базе Polkadot.

В 2022 году, благодаря запуску токена на платформе Ethereum, Robonomics стал одним из первопроходцев в разработке парачейнов, привлекая к себе внимание инвесторов. Поскольку цель проекта была достигнута, команда приняла решение о сжигании замороженных токенов в течение 2023 года.

Глава проекта, Лоншаков, подтвердил сжигание 70% начальной эмиссии токенов с личного Genesis-аккаунта.

В ближайших планах команды - продолжение разработки собственных смарт-устройств для дома и восстановление проекта на платформе Ethereum.

Кроме того, команда заявила о намерении стать одним из ведущих Web3-приложений, работая в двух сетях с помощью кроссчейн-мостов для внутренней экономики.

Недавно были объявлены первые проекты по интеграции умного дома с облачной платформой Web3 на Кипре.

Ранее разработчики Robonomics Network упоминали о возможном появлении полностью автоматизированных компаний, управляемых искусственным интеллектом.