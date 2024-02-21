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bitcoin
Цена BTC поднималась до 53 тысяч долларов
Биткойн вызвал резкую волатильность на открытии Уолл-стрит 20 февраля, когда классический “фейк-аут” обжег трейдеров

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Продавцы криптовалют резко снизили цену биткойна с уровня 53 000 долларов, данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показывают.

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Это снижение было стремительным: BTC/USD потерял все свои приросты за день всего за два часа, достигнув минимума в 51 400 долларов.

На момент написания статьи курс биткойна немного восстановился до 51 700 долларов.

Открытый интерес к фьючерсам на биткойн, который часто влияет на волатильность, достиг самого высокого уровня за последние 26 месяцев в начале недели и составил более 22,5 миллиардов долларов, согласно данным CoinGlass.

Реагируя на неудачную попытку достижения отметки в 53 000 долларов, известный трейдер Джелле рекомендует своим подписчикам снизить риски.

Анализируя графики на меньших временных интервалах, видно, что они перестали быть столь впечатляющими.

Инвесторам предлагаются два варианта: либо дать влиять графику малого временного интервала, либо игнорировать шум и придерживаться долгосрочного плана.

"Тенденция все еще восходящая. Однако это не означает, что мы уже находимся в устойчивом восходящем тренде", - подчеркивает Микаэль Ван де Поппе, основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading.

Ван де Поппе, как и многие другие эксперты, отмечает приток средств в спотовые биржевые фонды биткойна (ETF), которые вновь открылись для работы только 20 февраля в связи с государственным праздником в Соединенных Штатах.

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