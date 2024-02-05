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bitcoin
Исследователь Bloomberg рассказал об успехе BTC ETF
Известный исследователь ETF из Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас рассказал о положении дел на рынке биткоин-фондов

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Эксперт по ETF из Bloomberg Intelligence, Эрик Балчунас, озвучил свои наблюдения о динамике рынка биткоин-фондов в своем последнем сообщении в социальной сети. Согласно анализу Балчунаса, внимание инвесторов к спотовым BTC ETF постепенно усиливается.

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В течение последних шести дней 9 фондов вернулись к своим позициям после снижения на предыдущей неделе, и приток инвестиций в спотовые BTC ETF превысил отток из GBTC, что продолжается уже третью неделю подряд. Балчунас подчеркнул, что наблюдается устойчивый тренд, противоречащий обычному снижению интереса после запуска ETF.

Эксперт также предоставил статистику по притокам и оттокам средств из спотовых BTC ETF, выделив впечатляющие результаты за прошедшую неделю. В частности, чистый приток средств составил $136,4 млн, $247,1 млн, $197,7 млн, $38,5 млн и $80,1 млн за отдельные дни с 29 января по 2 февраля 2024 года, несмотря на отток средств из GBTC более $900 млн за тот же период. Лидером среди фондов остается продукт IBIT от BlackRock, привлекший более $880 млн.

Компания Grayscale Investments, предоставляющая доступ к цифровым активам, в том числе к спотовым BTC ETF, продемонстрировала существенные изменения после преобразования в соответствии с решением суда.

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На момент 3 февраля 2024 года стоимость BTC составляет $43 125, при рыночной капитализации актива в размере $845,95 млрд и суточных объемах торгов, превышающих $20 млрд.

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