Ведущие централизованные криптовалютные биржи, включая Binance и Coinbase, начали 2024 год с заметного роста объема спотовых торгов

В начале 2024 года крупнейшие централизованные криптовалютные биржи, включая Binance и Coinbase, отметили значительный рост объема спотовых торгов. Тренд, по всей видимости, обусловлен увлечением спекуляциями вокруг спотовых биткоин-ETF.

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Согласно аналитикам CryptoRank, в январе текущего года объемы торгов на централизованных биржах увеличились на 10,4%, достигнув 12-месячного максимума и перевалив за отметку в $800 млрд. При этом доля Binance составила 52% от общего объема торгов, что говорит о восстановлении платформы после ряда регуляторных трудностей в различных юрисдикциях, включая США.

Coinbase, как крупнейшая американская криптобиржа, отразила 20% прирост объема торгов. За пределами этого, Upbit, Crypto.com и Huobi продемонстрировали более внушительные результаты, увеличив объемы торгов на 44,6%, 28,4% и 23,8% соответственно. Bybit, Kraken и OKX также заметили приросты на уровне 15,0%, 12,1% и 5,9%.

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Взлет интереса к крипторынку, начавшийся в октябре 2023 года, поддерживается повышенной торговой активностью. Криптоаналитик @Albert_TheVoid пояснил этот всплеск ростом интереса, связанным с одобрением ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Аналитик также выделил общее улучшение макроэкономических условий как ключевой фактор, влияющий на рост объема рынка. Он указал на улучшение макроэкономических условий в целом, предвосхищая снижение ставок ФРС в первой половине 2024 года, а также возможные меры по смягчению в Китае и Европейском центральном банке.