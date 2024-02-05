Удачливые криптопроекты похожи друг на друга





Криптоплатформа Hedera внесла существенные изменения в свою структуру с целью улучшить условия для разработчиков и обеспечить более гладкое и эффективное использование ресурсов. Согласно последнему обновлению, введены два ключевых изменения.

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Первое изменение – внедрение нового крана, позволяющего разработчикам получать анонимно до 100 токенов HBAR в тестовой сети ежедневно. Этот шаг призван ускорить процесс апробирования приложений в сети, делая его более удобным и приватным.

Второе изменение касается порядка заполнения аккаунтов Hedera Testnet, созданных через портал проекта. Теперь аккаунты могут получить до 1000 HBAR при ручном запросе, что обеспечивает стандартизацию начального количества токенов после рестарта тестовой сети. В дополнение к этому, введены токены персонального доступа (Personal Access Tokens), или ключи API, которые упрощают процесс создания аккаунтов и автоматического запроса информации после рестарта сети.

Разработчики Hedera утверждают, что эти обновления направлены на сделать процесс разработки более гладким и эффективным, обеспечивая при этом дополнительный уровень приватности. Это, в свою очередь, должно привлечь новых участников и способствовать росту сети и инноваций.

Особое внимание привлекла активность разработчиков на платформе. По данным Santiment за январь 2024 года, Hedera заняла четвертое место среди передовых проектов по активности на Github, уступив только Polkadot, Cardano и Optimism. Этот показатель подчеркивает важность участия разработчиков в проекте.

Аналитическая платформа Messari также предоставила обзор результатов Hedera за четвертый квартал 2023 года. Количество транзакций в сети увеличивается шестой квартал подряд, достигнув рекордных 164 млн операций в день. Рыночная капитализация Hedera выросла на 78% в четвертом квартале, достигнув $2,9 млрд. Тем не менее, капитализация криптовалюты снизилась до $2,3 млрд на начало февраля 2024 года.

Значительные изменения также касаются состава The Hedera Council. Hitachi America и Australian Payments Plus присоединились к управляющему органу, принося с собой опыт в промышленных решениях и платежных сервисах соответственно. Общее число участников Hedera Council на начало февраля 2024 года составляет 30 компаний, и это число может увеличиться до 39.

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Технический анализ Hedera за последний период также предоставляет информацию о колебаниях стоимости HBAR. Стоит отметить успешный отрезок в конце 2023 года, однако в январе и феврале 2024 года отмечается снижение. Для удержания позиций важно сохранить уровень поддержки $0,06710, в противном случае можно ожидать дальнейшего снижения.