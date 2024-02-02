В минувшем месяце наблюдался существенный отток инвестиционных средств из Grayscale Bitcoin Trust





В прошлом месяце Grayscale Bitcoin Trust столкнулся с значительным оттоком инвестиций, выведя около 132,1 тыс. BTC с 11 по 31 января, что привело к снижению резервов фонда на 21%. В то время как GBTC терял позиции, другие эмитенты ETF активно пополняли свои криптовалютные активы, увеличив запасы биткоина на глобальном рынке на более чем 151 тыс. монет.

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К 31 января общий портфель ETF, за исключением Grayscale Bitcoin Trust, достиг 169,39 тыс. BTC, увеличившись на 700% по сравнению с началом января. В это же время 10 спотовых ETF располагали 656,4 тыс. биткоинов, оцениваемых в $27,7 млрд. по текущему курсу. Однако, несмотря на институциональную активность, ратификация биткоин-ETF SEC привела к резкому подъему цены до $45 000, но последовало существенное падение в связи с оттоком инвестиций из Grayscale Bitcoin Trust.

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На текущий момент цена Bitcoin снизилась на 8% по сравнению с началом 2024 года. Эксперты ожидали подобного сценария, предсказывая, что после одобрения ETF инвесторы будут "продавать новости". Глава ARK Invest, Кэти Вуд, подчеркнула вероятность глобальной коррекции, но высказала уверенность, что отраслевые фонды в будущем укрепят позиции ведущего криптоактива.