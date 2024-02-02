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bitcoin
От Виталика Бутерина требуют комментарии по поводу взлома Gatecoin
Основатель Ethereum Foundation Виталик Бутерин столкнулся с растущим вниманием со стороны крипотосообщества на фоне обвинений в том, что его корпорация была причастна к взлому Gatecoin Link

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Основатель Ethereum Foundation, Виталик Бутерин, подвергается вниманию криптосообщества из-за обвинений в связи с взломом Gatecoin Link, произошедшим в 2016 году и приведшим к убыткам платформы в размере 450 миллионов евро. Недавно представитель Национального совета Мальты, Марк Камиллери, выступил с обвинениями, выявив транзакцию, связанную с взломом, и запросив пояснения у Бутерина.

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Глава Ethereum Foundation не реагирует на обвинения, и Марк Камиллери отмечает, что молчание Бутерина можно рассматривать как "без комментариев", что, с учетом аргументов, выглядит негативно. Эксперт подчеркивает: "Вы проигнорировали мое сообщение. Отказ от ответа сам по себе является ответом. Эти действия кажутся подозрительными в свете предоставленных доказательств."

Глава TruthLabs, Стивен Нерайофф, также призывает Бутерина дать комментарии относительно причастности Ethereum Foundation к эксплойту Gatecoin Link. Нерайофф подчеркивает: "Бутерин говорил о прозрачности. Если он невиновен, ему следует ответить на выдвинутые тезисы, если конечно, юридические ведомства не требуют сохранения молчания."

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Эксперты отмечают, что бездействие Бутерина вызывает вопросы не только относительно конкретного инцидента, но и подчеркивает сомнения в надежности Ethereum Foundation в целом. На текущий момент курс главного альткоина приближается к отметке $2274, сохраняя локальную бычью тенденцию.

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