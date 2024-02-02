Генеральный директор Polygon Labs Марк Буарон сообщил, что уволил 60 человек





Генеральный директор Polygon Labs, Марк Буарон, заявил о сокращении персонала на 60 человек, что составляет 19% от общего числа сотрудников компании. Кроме того, в конце 2023 года организация Polygon Ventures, вышедшая из состава Polygon Labs, переименована в P2 Ventures. В следующие месяцы команда Polygon ID будет функционировать автономно.

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Буарон подчеркнул, что он с коллегами разработал стратегию, направленную на реализацию миссии Polygon Labs - трансформации Интернета с обеспечением справедливого доступа к его ценностям. "Мы внесли изменения для ускорения развития, преодоления барьеров, объединения команд и фокуса на конечной цели", - подчеркнул Буарон.

Он отметил, что основной упор будет сделан на создание взаимосвязанных сетей и контрактов с нулевым разглашением (zk) для обеспечения унифицированных сетевых эффектов. "Распространение Polygon CDK и внедрение агрегированных блокчейнов и AggLayer уже приносят результаты", - добавил генеральный директор.

Буарон подчеркнул, что внутреннее сотрудничество в сообществе Polygon укрепилось, а разработчики DeFi поддерживают друг друга. "Сети Polygon привлекают создателей приложений благодаря разнообразию использования, масштабируемости Polygon CDK и унифицированной ликвидности, обеспечиваемой AggLayer", - подчеркнул он.

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Буарон заверил, что команда Polygon Labs продолжает укрепляться, и он уверен в достижении поставленных целей. По последним данным на 1 февраля 2024 года, криптовалюта Polygon (MATIC) занимает 14-е место в рейтинге с ценой $0,798 и капитализацией $7,67 млрд.