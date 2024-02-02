Cardano (ADA) неоднократно предпринимал попытки прорыва выше долгосрочной горизонтальной области сопротивления, но все они оказались неудачными

Cardano (ADA) стремится пробить долгосрочное сопротивление, однако шестая попытка в этом направлении, начиная с ноября 2023 года, остается неудачной. Это подтверждается образованием вытянутых верхних теней, являющихся индикаторами сопротивления со стороны продавцов.

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На текущей неделе отмечается формирование еще одной медвежьей свечи с длинной верхней тенью, что свидетельствует о сохраняющемся давлении на криптовалюту.

Анализ недельного графика также указывает на продолжающийся нисходящий тренд сигнала от индекса относительной силы (RSI), который, превысив уровень 50, начинает активное снижение.

Переходя к дневному таймфрейму, следует отметить, что с 14 декабря 2023 года Cardano движется ниже трендовой линии сопротивления.

На кону находится важная горизонтальная поддержка на уровне $0,48, и ее потеря может привести к снижению цены на 23%, достигнув ближайшего уровня поддержки в размере $0,38. Этот сценарий подкрепляется дневным RSI, отклонившимся от уровня 50.

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Впрочем, преодоление нисходящей линии и закрепление выше нее имеют потенциал стимулировать рост Cardano на 30%, достигнув следующего уровня сопротивления в размере $0,63.