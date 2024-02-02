Крипто-энтузиасты в Китае более готовы вкладывать значительные средства в криптовалюту, чем их коллеги во Вьетнаме, Южной Корее, Тайване и Таиланде





"Согласно последнему докладу вьетнамской венчурной компании Kyros Ventures, китайские крипто-энтузиасты вновь подтвердили свой активный интерес к миру цифровых активов. В ходе обширного опроса, включившего 5268 респондентов и охватившего аудиторию из Китая, Вьетнама, Южной Кореи, Тайваня и Таиланда, выяснилось, что более 70% участников признали криптовалюты значительной частью своего портфеля активов.

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Необычайная преданность стейблкоинам также привлекла внимание: 33,3% китайских инвесторов являются активными обладателями этих криптоактивов, уступая только вьетнамским коллегам, чья доля составляет 58,6%. В отличие от этого тренда, другие страны, за исключением Вьетнама и Китая, снизили свои вложения в стейблкоины, указывая на более высокую степень риска в их стратегии инвестирования.

Несмотря на сложности, с которыми сталкивается криптосообщество Китая из-за правительственных ограничений, 33,3% китайских инвесторов предпочитают торговать на централизованных криптовалютных биржах (CEX). Новости о возможных изменениях в правилах по борьбе с отмыванием денег, включающих транзакции с криптовалютой, также поддерживают интерес инвесторов.

Отчет подчеркивает, что в 2023 году новости о криптовалютах, общественные группы и лидеры мнения стали важнейшими источниками информации для инвесторов в пяти странах. В заключение 2023 года отмечается положительная динамика в нормативно-правовой сфере криптовалютной индустрии в Азии, особенно в Гонконге, который выдал лицензии биржам криптовалют.

Южная Корея внесла изменения в законодательство, направленные на защиту пользователей криптовалют, улучшение прозрачности транзакций и укрепление рыночной дисциплины. Национальная пенсионная служба страны продемонстрировала позитивное отношение к индустрии, инвестируя в акции Coinbase на 19,9 миллиона долларов.

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Тайвань рассматривает возможность разрешения биржевых фондов криптовалюты, однако решение будет принято после тщательного анализа мировых рынков. Обобщая, 2023 год стал периодом значительных изменений в законодательстве криптовалютной индустрии Азии."