Маркетинг недавно запущенных спотовых биткоин-ETF приведет к притоку капитала непосредственно в биткоин в большей степени, чем в сами биржевые фонды





Генеральный директор Swan Bitcoin, Кори Клиппстен, прогнозирует, что запуск новых спотовых биткоин-ETF в ближайшее время стимулирует приток капитала преимущественно в биткоин, а не в биржевые фонды. Это так называемый "эффект мультипликатора ETF". По мнению Клиппстена, за счет доверия инвесторов к крупным финансовым институтам, которые внедряют биткоин в свои стратегии, покупки биткоинов из различных источников существенно увеличатся мировыми масштабами.

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В эксклюзивном интервью Cointelegraph, генеральный директор также отметил, что несмотря на отток капитала из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), что создает давление на цены биткоина, он видит перспективы роста криптовалютного рынка в целом. По его мнению, есть вероятность одобрения Ethereum-ETF в США в ближайшее время, влияние на это оказывают Consenys и Ethereum Foundation, активно взаимодействующие с американскими регуляторами.

Говоря о будущем Ethereum, Клиппстен подчеркивает, что, несмотря на возможное одобрение ETF, криптовалюту всё равно будут рассматривать как централизованный актив, в отличие от биткоина, который сохраняет свой децентрализованный характер.

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Swan Bitcoin, финансовая компания, предоставляющая услуги по покупке и хранению биткоинов в США, основана Кори Клиппстеном в 2019 году. Клиппстен, опытный предприниматель и инвестор, ранее работавший в крупных компаниях, таких как Google, McKinsey, Microsoft и Morgan Stanley, подчеркивает важность биткоина в будущем финансового и энергетического секторов, стремясь привлечь к нему миллионы людей.