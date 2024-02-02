Американский актер, сценарист, продюсер и комик признался, что понес значительные денежные потери, поскольку часть дохода от съемок в рекламе криптобиржи FTX на SuperBowl получил в криптовалюте

Американский актер и сценарист Ларри Дэвид сообщил о заметных убытках, вызванных банкротством криптобиржи FTX, где часть его гонорара за участие в рекламе Super Bowl была выплачена в криптовалюте. События развернулись после краха биржи в ноябре 2022 года, вызванного ликвидностью на сумму $8 миллиардов и проблемами с её основателем, Сэмом Бэнкманом-Фридом.

реклама

Дэвид отметил, что перед началом сотрудничества с FTX консультировался с друзьями, разбирающимися в криптовалюте, и получил заверения в законности сделки.

"Я спросил: правильно ли я поступаю? Есть ли что-то незаконное? Мне ответили, что всё в порядке, и ведь тема криптовалют набирает обороты. И я, будучи неосмотрительным, согласился", — выразил своё разочарование актер.

Участвуя в рекламе FTX Super Bowl 2022, где он критиковал исторические изобретения и презентовал FTX как безопасный путь в мир криптовалют, Дэвид теперь выражает сожаление о своем участии в рекламе биржи.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В результате банкротства FTX в отношении Дэвида и других знаменитостей, рекламировавших биржу, был подан судебный иск. Власти США начали расследование, проверяя, насколько амбассадоры FTX предупреждали пользователей о рисках продуктов и услуг биржи.