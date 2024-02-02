Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance сталкивается с многочисленными проблемами, пытаясь вернуться на рынок Великобритании

Ведущая криптовалютная платформа Binance сталкивается с трудностями в восстановлении своей активности на британском рынке после ограничений, введенных местными регуляторами в октябре 2023 года. Несмотря на попытки руководства платформы уладить ситуацию, проблемы остаются нерешенными.

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Прошлогодние изменения правил рекламы цифровых валют FCA требуют предварительной регистрации компаний перед запуском рекламных кампаний, одобренных третьей стороной. Binance, пытаясь соответствовать новым законам, предложила партнерство с Rebuildingsociety com, но FCA заблокировала это соглашение, подчеркнув, что партнер не обладает аккредитацией и не имеет права принимать такие решения.

По данным источников издания Bloomberg, руководители Binance провели переговоры с представителями не менее трех компаний в поисках нового партнера. Однако все уполномоченные организации отказались поддерживать маркетинговые программы после высказывания обеспокоенности FCA относительно деятельности Binance.

Представитель биржи заявил, что ситуацию в Великобритании не следует трактовать как репрессии в отношении платформы. Он выразил уверенность в том, что руководство Binance найдет решение в ближайшее время.

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Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, предоставляющая платформу для обмена цифровыми активами, была основана предпринимателем Чанпэном Чжао в июле 2017 года. Запущенная в Китае и затем перенесенная в другие страны из-за изменений в законодательстве, Binance стала лидером в мире в сфере криптовалют.