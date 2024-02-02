Популярный блогер Ларк Дэвис выпустил очередное видео на своем YouTube-канале, где порассуждал о перспективах некоторых альткоинов и глобальном рынке криптовалют

Ларк Дэвис, известный видеоблогер, выложил свое последнее видео на YouTube, посвященное альтернативным криптовалютам и мировому криптовалютному рынку. Он выделил Solana, вытеснив Ethereum и подчеркнув, что биржа Jupiter и токен JUP привлекли внимание трейдеров.

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Эксперт проанализировал финансовую обстановку, отметив падение акций на фондовых рынках США и Китая из-за снижения процентных ставок. В то время как рынок криптовалют стабилен, Bitcoin растет, а Ethereum популярен благодаря развитию сектора децентрализованных финансов и аирдропам.

Дэвис утверждает, что Solana опережает Ethereum, но считает, что в долгосрочной перспективе Ethereum сохранит лидерство. Аналитик подчеркивает, что Solana временно обогнала Ethereum по объемам продаж NFT и количеству активных адресов.

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Он отмечает выгодность участия в аирдропах и выделяет проекты, такие как Zero Lend и Mix Mob, а также следит за развитием Render Token (RNDR). Дэвис предупреждает трейдеров о возможном откате курса BTC до $32 000, но уверен, что в итоге цена поднимется до $48 000.