Недавний рост рыночной капитализации стейблкоинов и растущее доминирование Tether (USDT) радует далеко не всех

Рост рыночной стоимости стейблкоинов вызывает обеспокоенность у аналитиков JPMorgan. Они высказались о рисках, связанных с Tether (USDT), подчеркивая отсутствие соответствия нормативам и прозрачности. В их отчете отмечено, что концентрация USDT рассматривается как негативный фактор для рынка стейблкоинов и криптоэкосистемы.

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Эмитенты стабильных монет сталкиваются с глобальными рисками, включая ожидаемый Закон о платежах в стейблкоинах в США и запуск регулирования рынков криптоактивов (MiCA) в Европе. Аналитики подчеркивают, что соблюдение существующих правил может приносить выгоду эмитентам, с учетом строгого контроля со стороны регулирующих органов.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино приветствует признание важности Tether и стейблкоинов JPMorgan, отмечая успех USDT, обусловленный финансовой надежностью и приверженностью развивающимся рынкам.

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Эксперты подчеркивают, что стейблкоины служат связующим звеном между традиционными финансами и криптовалютным миром, что делает глобальную криптоэкосистему более стабильной за счет увеличения притока средств и усиления залогового обеспечения.