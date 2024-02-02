Исследователи Santiment опубликовали твит, в котором предложили понаблюдать за некоторыми метриками криптовалюты Chainlink (LINK)

Исследователи Santiment опубликовали обзор, в котором призывают обратить внимание на метрики криптовалюты Chainlink (LINK). Их анализ свидетельствует о возможных колебаниях курса в будущем. Эксперты подчеркивают, что стоимость LINK может достичь отметки $20 и выше, опираясь на анализ ключевых показателей сети.

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Наблюдается незначительная ликвидация кошельков, что может сигнализировать о возможном росте котировок LINK в связи с FUD. Эксперты отмечают, что после активации ранее бездействовавших кошельков произошел резкий всплеск активности и перемещений на сумму $5,38 млрд.

На момент 1 февраля 2024 года стоимость LINK достигла $16,82, увеличившись на 7,6% за последние 24 часа. Рыночная капитализация составляет $9,56 млрд, а объем сделок – $1,13 млрд.

Chainlink (LINK) – криптовалюта и платформа для интеграции блокчейна с внешними данными через оракулы, позволяющие смарт-контрактам взаимодействовать с реальным миром. Модель децентрализации основана на оракулах, предоставляющих данные из разных источников, подтверждая их через метаданные и алгоритмы консенсуса.

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Разработчики предложили систему оракулов с мультиподписью, где несколько независимых подтверждают достоверность данных для смарт-контрактов. Этот подход повышает надежность и защищает от возможных атак. Chainlink применяется в финансах, страховании, логистике, игровой индустрии и других областях.