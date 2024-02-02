Эксперт по криптовалютному праву из Ludlow Street Advisors обратил внимание на совпадение методов рассмотрения обращений участников криптовалютного рынка со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Эксперт по криптовалютному праву из Ludlow Street Advisors выявил параллели в методах обработки обращений участников криптовалютного рынка Федеральной резервной системой (ФРС) и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Джеймс Мерфи привел пример с отклонением заявки на открытие счета от криптобанка Custodia и затянувшимся рассмотрением предложений биржи Coinbase со стороны SEC.

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Обычно обработка заявки на открытие счета в ФРС занимает пять-семь рабочих дней. В случае Custodia Bank была неоправданная задержка в 20 месяцев, с последующим категорическим отказом. Эксперт полагает, что такой сценарий схож с подходом SEC к запросу Coinbase о разработке правил крипторегулирования.

Джеймс Мерфи подчеркивает, что реакция ФРС на заявление Custodia Bank, особенно в контексте действий SEC, указывает на скоординированные усилия по ограничению интеграции цифровых активов. Сопротивление криптовалютным инновациям вызывает опасения о беспристрастности процесса проверки и отражает предвзятость к криптосектору экономики.

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По мнению аналитика Bloomberg Эллиота Стейна, Coinbase, крупнейшая американская криптовалютная биржа, может успешно оспорить хотя бы один из важных пунктов иска SEC в суде.